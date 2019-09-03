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Сургутнефтегаз ₽41,97 (+36,16%) прогноз Уралсиб к 03.09.20 Купить
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В Самаре на 6 часов задержали рейс из-за трещины в стекле кабины пилота

3 сентября в самарском аэропорту Курумоч на шесть часов задержали вылет одного из самолетов из-за трещины в лобовом стекле второго пилота. Об этом сообщает издание 63.RU со ссылкой на помощницу Куйбышевского транспортного прокурора Ольгу Фроловскую.

Самолет должен был вылететь в Ларнаку (Кипр). По словам Фроловской, трещину на стекле обнаружили в 6:45 во время подготовки самолета к вылету. Рейс решили отложить и вызвали дополнительный борт из Москвы, который прилетел в 12:55, а затем в 14:16 вылетел вместе с пассажирам в Ларнаку. Задержка составила более 6 часов, всех 168 пассажиров обеспечили едой и напитками, передает издание.

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Фроловская также отметила, что транспортная прокуратура передала всю информацию транспортному прокурору Санкт-Петербурга для проведения проверки и решения вопроса о привлечении к административной ответственности по статье 14.1.2. КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии).

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру, задержанный рейс FV-5839 выполняет авиакомпания «Россия».

Ранее в Нижневартовске были задержаны несколько рейсов авиакомпании Utair. Причиной стало попадание птицы в двигатель самолета при посадке. Самолет заменили резервным лайнером.

Теги: Самара, задержка рейса
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