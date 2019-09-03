Полиция задержала главу Либертарианской партии Бойко

Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко задержали в Москве, сообщил РБК его заместитель Кирилл Самодуров.

«Предполагаем, что его задержали за участие в прогулке 31 августа, но пока точной информации нет», — сказал он.

Также в Москве задержали активиста Марка Гальперина. Об этом ОВД-Инфо сообщил юрист Николай Зборошенко.

В конце июля Пресненский суд Москвы арестовал на 30 суток другого лидера Либертарианской партии — Михаила Светова — по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения общественного мероприятия).

Михаил Светов был одним из организаторов акции протеста 31 августа в поддержку кандидатов на выборы в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации. На прошлой неделе он вышел на свободу.