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Новый кабмин Украины переименовал четыре министерства и создал два новых

Новый кабмин Украины переименовал четыре министерства и создал два новых. Постановление опубликовано на сайте правительства страны.

Как следует из документа, Министерство регионального развития строительства и ЖКХ теперь переименовано в Министерство развития общин и территорий, а Министерство экономического развития и торговли — в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Также переименованы Министерство экологии и природных ресурсов и Министерство по делам ветеранов. Теперь они имеют названия Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины и Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины соответственно.

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Новый кабин также постановил образовать два новых министерства — Министерство культуры, молодежи и спорта Украины и Министерство цифровой трансформации Украины. Они будут образованы путем реорганизации других министерств.

29 августа прошло первое заседание Верховной рады девятого созыва, на котором парламент утвердил новый состав кабмина. На пост премьер-министра Украины был назначен 35-летний Алексей Гончарук, который до этого был заместителем офиса президента Украины.

Теги: Украина, кабмин, министерства
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