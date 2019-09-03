Новый кабмин Украины переименовал четыре министерства и создал два новых

Новый кабмин Украины переименовал четыре министерства и создал два новых

Новый кабмин Украины переименовал четыре министерства и создал два новых. Постановление опубликовано на сайте правительства страны.

Как следует из документа, Министерство регионального развития строительства и ЖКХ теперь переименовано в Министерство развития общин и территорий, а Министерство экономического развития и торговли — в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Также переименованы Министерство экологии и природных ресурсов и Министерство по делам ветеранов. Теперь они имеют названия Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины и Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины соответственно.

Новый кабин также постановил образовать два новых министерства — Министерство культуры, молодежи и спорта Украины и Министерство цифровой трансформации Украины. Они будут образованы путем реорганизации других министерств.