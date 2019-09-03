Кремль подтвердил встречу Путина с Додоном на этой неделе

Президент Владимир Путин в субботу, 7 сентября, проведет переговоры с молдавским коллегой Игорем Додоном. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Встреча планируется», — сказал Песков.

О планах встречи с российским президентом Додон ранее сам заявлял журналистам. «В субботу у меня состоится официальная встреча с Владимиром Путиным в Кремле, где нам предстоит принять окончательное решение, чтобы не было повышения тарифа на газ для конечных потребителей [в Молдавии]», — приводит его слова ТАСС.

В понедельник, 2 сентября, президент Молдавии Игорь Додон приезжал в Москву с рабочим визитом. Он встретился с вице-премьером, спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком, председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером и другими чиновниками, с которыми обсудил вопросы развития двусторонних торгово-экономических связей и сотрудничества в сфере энергетики.

Ранее Додон сообщал, что рассчитывает до середины августа встретиться с руководством России. По его мнению, Национальное агентство по регулированию в энергетике перед парламентскими выборами в конце 2018 года необоснованно снизило цены на газ для потребителей. Чтобы «население не пострадало» из-за компенсации этого снижения, президент намерен договариваться с Москвой о предоставлении скидки на газ.