Роскачество предложило ограничить употребление маркировки «эко» и «био»

Роскачество предложило ограничить вольное использование маркировки продуктов как «эко», «био» и «фермерские». Это должно четко определить продукцию, которая подпадает под это определение, и не позволит ввести покупателя в заблуждение. Об этом со ссылкой на исследование Роскачества сообщает газета «Известия».

Роскачество предложило ставить обозначения «эко» и «био» лишь на органическую продукцию, производимую без химических компонентов. Маркировке «фермерский» будет дано свое определение, в результате чего подобная продукция также должна будет соответствовать определенным требованиям.

По мнению организации, сейчас маркировка указанными обозначениями не регулируется, а потребитель привык воспринимать ее как знак того, что товар имеет натуральное происхождение.

В конце августа Роспотребнадзор предложил сделать обязательной маркировку биологически активных добавок (БАД), спортивного питания и питьевой воды. Таким образом ведомство предложило бороться с фальсифицированной и контрафактной продукцией на рынке. Как отметили в компании AlphaRM, в последнее время некоторые безрецептурные лекарства переходят в группу БАДов. Такое решение производителей может быть связано с желанием снизить издержки и сроки при регистрации брендов, а также отсутствием ограничений в ценообразовании и продвижении препаратов, сообщили в компании.