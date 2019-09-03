Минфин подтвердил закрытие долга Кипра перед Россией

Кипр досрочно и полностью погасил кредит, выданный Россией в 2011 году, и больше не имеет перед ней задолженностей. Информацию об этом подтвердили агентству «РИА Новости» в пресс-службе российского Минфина.

«Кипр полностью погасил свою задолженность по кредиту и больше не является дебитором Российской Федерации», — подтвердили в ведомстве.

Ранее Bloombreg сообщил, что Кипр досрочно погасил кредит перед Россией, выплатив оставшиеся €1,56 млрд. Полученный в 2011 году кредит на сумму €2,5 млрд страна погасила вместе с начисленными процентами. Средства на досрочное погашение были получены за счет размещения облигаций в мае и профицита бюджета.

С помощью кредита от России Кипр рассчитывал избежать финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда, однако она все равно понадобилась. Страна должна была погасить задолженность в июле 2016 года, однако в 2013 году попросила Россию снизить финансовую нагрузку на госбюджет. Российские власти согласились реструктуризовать долг, перенеся погашение задолженности с 2016-го на 2018–2021 годы и понизив ставку с 4,5 до 2,5% годовых.