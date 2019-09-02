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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Экономика ,  
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Кипр досрочно погасил кредит перед Россией на более чем €1,5 млрд
В 2011 году Кипр взял у России €2,5 млрд в надежде избежать финансовой помощи от Евросоюза и МВФ. Эта помощь все равно понадобилась
Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Власти Кипра досрочно и полностью погасили свой кредит перед Россией, выплатив оставшиеся €1,56 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление кипрского Минфина.

Свой заем, полученный в 2011 году, Никосия погасила вместе с начисленными процентами. Средства на досрочное погашение были получены от размещения облигаций в мае и профицита бюджета. Таким образом, кредит был полностью закрыт четырьмя платежами. Первые три республика провела в марте и сентябре 2018 года и в марте этого года.

Кредит Москва выдала на сумму €2,5 млрд. Кипр надеялся этими средствами избежать финансовой помощи от Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ), однако в конечном счете она все равно понадобилась. В 2013-м Кипр попросил уменьшить финансовую нагрузку на госбюджет из-за ухудшения своего финансового положения, и российские власти согласились реструктуризировать долг, перенеся погашение задолженности с 2016-го на 2018–2021 годы и понизив ставку с 4,5 до 2,5% годовых.

С момента выдачи кредита Кипру удалось улучшить свое финансовое положение. В 2014-м республика вернулась на долговой рынок, в прошлом году международные рейтинговые агентства подняли суверенный рейтинг страны до инвестиционного уровня. Тем не менее размер госдолга остается большим и составляет €21,3 млрд, или 104% ВВП.

Автор: Анна Трунина
Теги: Кипр, госкредиты, погашение кредита
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