Полиция проверит случай с избитой за замечание о курении стюардессой

Полиция проверит случай с избитой за замечание о курении стюардессой

Транспортная полиция начала проверку после действий пассажира, ударившего стюардессу в ответ на ее замечание о курении электронной сигареты. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.

«Сейчас проводится проверка по факту заявления одного из членов экипажа. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего», — заявили РБК в ведомстве.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 сентября, на борту самолета авиакомпании «Азимут», следовавшего из Ростова-на-Дону во Владикавказ, пишет «МК» со ссылкой на слова командира экипажа. Пассажир хотел закурить электронную сигарету, что запрещено полетными правилами, и стюардесса сделала мужчине замечание. Пассажир стал спорить с бортпроводницей и оскорблять ее, после чего ударил девушку по лицу.

Прибыв во Владикавказ, экипаж самолета вызвал полицию, в результате мужчина был задержан.

РБК направил запрос в авиакомпанию «Азимут».