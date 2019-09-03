В Москве на выходных ограничат продажу алкоголя

В дни празднования Дня города в столице ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Алкогольную продукцию в стеклянной таре нельзя будет купить в магазинах, ресторанах, барах и кафе рядом с местами проведения массовых мероприятий. Ограничения также будут распространяться и на безалкогольные напитки в стеклянных бутылках. В сообщении отмечается, что запрет будет действовать как в центре города (на Тверской и Моховой улицах, проспекте академика Сахарова, Цветном бульваре, Трубной площади), так и в других округах столицы.

Продажу напитков в стеклянной таре также ограничат в местах проведения праздничных фейерверков, которые состоятся вечером в субботу 7 сентября на 33 площадках, преимущественно в парках.

Во время проведения Дня города в Москве усилят меры безопасности. На праздничные площадки не допустят людей в состоянии алкогольного опьянения, с пиротехническими изделиями или колюще-режущими предметами.