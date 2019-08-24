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Летевший в Симферополь лайнер вернулся в Шереметьево
По данным источника ТАСС, это произошло по техническим причинам. Самолет сделал в воздухе несколько кругов над Истринским районом и над Клином, после чего взял курс на аэропорт вылета
Фото: Роман Пятаков / РИА Новости

Пассажирский самолет А-320, выполнявший рейс Москва — Симферополь (SU1650), вернулся в аэропорт вылета. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24, который отслеживает гражданскую авиацию.

Лайнер вылетел в 05:10 мск, после набора высоты сделал несколько кругов над Истрой, потом несколько кругов над Клином, а после этого решил вернуться в Шереметьево.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, пилоты прервали полет по техническим причинам. Посадка в столичном аэропорту прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

Согласно данным онлайн-табло Шереметьево, рейс выполняла авиакомпания «Аэрофлот».

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Посадка в поле пассажирского самолета А321. Фоторепортаж

В середине августа по техническим причинам пришлось прервать полет и другому пассажирскому самолету, который летел из Москвы в Симферополь. Рейс тогда выполняли «Уральские авиалинии», самолет летел из аэропорта Жуковский. Спустя несколько минут после вылета самолет столкнулся с птицами, у него отказал один двигатель, начал терять обороты другой, и командир экипажа принял решение о посадке лайнера на кукурузном поле. Самолет совершил жесткую посадку, погибших нет, часть пассажиров получили травмы, в том числе второй пилот.

Действия пилотов отметили на высшем уровне. Президент Владимир Путин присвоил им звания Героев России, остальных членов экипажа, которые руководили эвакуацией, наградили орденами Мужества.

Автор: Анна Трунина
Теги: Шереметьево, Москва, пассажирский самолет, Симферополь
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