Летевший в Симферополь лайнер вернулся в Шереметьево

По данным источника ТАСС, это произошло по техническим причинам. Самолет сделал в воздухе несколько кругов над Истринским районом и над Клином, после чего взял курс на аэропорт вылета

Фото: Роман Пятаков / РИА Новости

Пассажирский самолет А-320, выполнявший рейс Москва — Симферополь (SU1650), вернулся в аэропорт вылета. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24, который отслеживает гражданскую авиацию.

Лайнер вылетел в 05:10 мск, после набора высоты сделал несколько кругов над Истрой, потом несколько кругов над Клином, а после этого решил вернуться в Шереметьево.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, пилоты прервали полет по техническим причинам. Посадка в столичном аэропорту прошла в штатном режиме, пострадавших нет.

Согласно данным онлайн-табло Шереметьево, рейс выполняла авиакомпания «Аэрофлот».