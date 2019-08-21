Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в оренбургском аэропорту из-за плохого самочувствия ребенка, сообщили в пресс-службе авиакомпании, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.

«Во время выполнения рейса U6 2424 по маршруту Душанбе — Жуковский у девочки 2006 года рождения ухудшилось самочувствие — стало плохо с сердцем», — сообщили в пресс-службе авиакомпании. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Оренбурга.

Ребенка у трапа встретила реанимационная бригада медиков, девочку срочно госпитализировали.

В конце июня в московском Внуково из-за плохого самочувствия пассажира экстренно сел Boeing 747 авиакомпании «Россия», летевший из Санкт-Петербурга в Анталью. После оказанной медицинской помощи он решил продолжить путешествие, сообщала «Фонтанка» со ссылкой на очевидца.