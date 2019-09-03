ЕГЭ в дополнительный период в сентябре сдадут около 10 тыс. человек

ЕГЭ в дополнительный период в сентябре сдадут около 10 тыс. человек

В дополнительный период в сентябре ЕГЭ сдадут почти 10 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«Дополнительный период проведения Единого государственного экзамена в 2019 году пройдет 3—20 сентября», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что сдать экзамены в сентябре могут ученики, которые не прошли государственную итоговую аттестацию после 11 класса или получили неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам (русскому и математике). При этом к участию в экзамене в этом месяце не допускаются те, кто получил аттестат о среднем общем образовании в 2019 году и желает улучшить полученные удовлетворительные результаты.

3 сентября пройдет ЕГЭ по русскому языку, 6 сентября — экзамен по математике. Дополнительный период закончится 20 сентября — это резервный день, когда можно будет сдать русский язык и базовую математику.