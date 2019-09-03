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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Спасатели нашли тела восьми погибших при пожаре на яхте у Санта-Барбары

Спасатели нашли тела восьми человек, погибших в результате пожара на яхте рядом с островом Санта-Круз в Калифорнии (входит в округ Санта-Барбара). Об этом сообщает CNN со ссылкой на Береговую охрану США.

Шериф округа Билл Браун добавил, что четыре тела нашли в понедельник, 2 сентября, и их еще не опознали. По его словам, тела других четырех жертв обнаружили на дне океана рядом с яхтой.

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На борту судна находились 39 человек. Среди них были 33 пассажира и шесть членов экипажа, пятерых из которых удалось спасти. Пропавшими без вести числятся 26 человек.

Накануне местные СМИ сообщили о пожаре на яхте Conception, которая стояла на якоре рядом с островом Санта-Круз в округе Санта-Барбара. Судно предназначалось для дайвинга.

При этом телеканалы KTLA и Fox News заявляли, что в результате пожара погибли 34 человека. Впоследствии они уточнили, что пока что люди значатся пропавшими без вести. Впоследствии в Береговой охране США отметили, что с яхты спасли пятерых человек и еще 29 числятся пропавшими.

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