Спасатели нашли тела восьми погибших при пожаре на яхте у Санта-Барбары

Спасатели нашли тела восьми человек, погибших в результате пожара на яхте рядом с островом Санта-Круз в Калифорнии (входит в округ Санта-Барбара). Об этом сообщает CNN со ссылкой на Береговую охрану США.

Шериф округа Билл Браун добавил, что четыре тела нашли в понедельник, 2 сентября, и их еще не опознали. По его словам, тела других четырех жертв обнаружили на дне океана рядом с яхтой.

На борту судна находились 39 человек. Среди них были 33 пассажира и шесть членов экипажа, пятерых из которых удалось спасти. Пропавшими без вести числятся 26 человек.

Накануне местные СМИ сообщили о пожаре на яхте Conception, которая стояла на якоре рядом с островом Санта-Круз в округе Санта-Барбара. Судно предназначалось для дайвинга.