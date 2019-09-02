Пожарные опубликовали фото горящей яхты с десятками людей на борту

Пожарные опубликовали фото пожара на яхте рядом с калифорнийским островом Санта-Круз, на борту которой находились десятки человек. Фото опубликованы на странице отдела общественной информации департамента пожарной охраны округа Вентура в Twitter.

На фотографиях видно горящее судно и пожарного, направляющего на него струю воды. По данным департамента, на борту яхты находились дайверы.

О горящем судне рядом с калифорнийским островом Санта-Круз, который входит в состав округа Санта-Барбара, сообщили местные СМИ.

По данным Управления Береговой охраны США в Лос-Анджелесе, пожар произошел на яхте длинной около 23 м, на борту которой находилось больше 30 человек. Сотрудникам береговой охраны удалось эвакуировать часть экипажа, один из спасенных получил незначительные травмы.