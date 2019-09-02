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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Пожарные опубликовали фото горящей яхты с десятками людей на борту

Пожарные опубликовали фото пожара на яхте рядом с калифорнийским островом Санта-Круз, на борту которой находились десятки человек. Фото опубликованы на странице отдела общественной информации департамента пожарной охраны округа Вентура в Twitter.

На фотографиях видно горящее судно и пожарного, направляющего на него струю воды. По данным департамента, на борту яхты находились дайверы.

О горящем судне рядом с калифорнийским островом Санта-Круз, который входит в состав округа Санта-Барбара, сообщили местные СМИ.

По данным Управления Береговой охраны США в Лос-Анджелесе, пожар произошел на яхте длинной около 23 м, на борту которой находилось больше 30 человек. Сотрудникам береговой охраны удалось эвакуировать часть экипажа, один из спасенных получил незначительные травмы.

Телеканал KLTA со ссылкой на департамент пожарной охраны округа Санта-Барбара сообщает, что пять человек удалось спасти, еще 34 пропали без вести. По данным департамента, судно предназначалось для дайвинга и имело название Conception.

Телеканал Fox News также сообщает о 34 пропавших без вести и пяти спасенных. Лейтенант береговой охраны Мэью Кролл рассказал телеканалу, что судно затонуло у северного берега острова Санта-Крус из-за наполнения водой.

Теги: пожарные, яхта, Пожар
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