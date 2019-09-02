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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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СМИ сообщили о гибели более 30 человек при пожаре судне у Санта-Барбары
Пожар произошел на борту яхты с дайверами, находившейся в районе острова Санта-Круз. Власти пока дают противоречивую информацию о числе жертв
Фото: @VCFD_PIO / Twitter

Более 30 человек погибли при пожаре на судне, находящемся рядом с калифорнийским островом Санта-Круз (входит в состав округа Санта-Барбара), сообщают местные СМИ.

Телеканал KTLA со ссылкой на пожарный департамент соседнего с Санта-Барбарой округа Вентура сообщил, что в результате ЧП погибли 34 человека.

Fox News также сообщает о гибели 34 человек со ссылкой на сотрудников пожарного департамента. Пятерых удалось спасти.

Пресс-секретарь Береговой охраны Айдан Куни также заявил газете Washington Post, что спасти с горящей яхты удалось пятерых. Однако всего на ее борту, по словам Куни, находилось 34 человека. Остальные 29 человек пока числятся пропавшими без вести, пресс-секретарь властей округа Вентура Бил Нэш выразил надежду на то, что кому-то из дайверов удастся добраться до берега.

Позднее на странице пожарного департамента округа Вентура в Twitter появились фотографии горящей яхты, на борту которой, по данным пожарных, находились дайверы.

Фотографии пожара и работы спасателей опубликовал и пожарный департамент округа Санта-Барбара. По его данным, пять человек удалось спасти и еще 34 числятся пропавшими без вести.

Управление Береговой охраны США в Лос-Анджелесе пока не подтверждает гибели людей. По его данным, пожар произошел на яхте длиной около 23 метров. Часть экипажа сотрудникам береговой охраны удалось эвакуировать, один из спасенных получил незначительные травмы.

Пресс-секретарь Береговой охраны Айдан Куни также заявил газете Washington Post, что спасти с горящей яхты удалось пятерых. Однако всего на ее борту, по словам Куни, находилось 34 человека. Остальные 29 человек пока числятся пропавшими без вести, пресс-секретарь властей округа Вентура Бил Нэш выразил надежду на то, что кому-то из дайверов удастся добраться до берега.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Калифорния, Пожар
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