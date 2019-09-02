СМИ сообщили о гибели более 30 человек при пожаре судне у Санта-Барбары

СМИ сообщили о гибели более 30 человек при пожаре судне у Санта-Барбары

Пожар произошел на борту яхты с дайверами, находившейся в районе острова Санта-Круз. Власти пока дают противоречивую информацию о числе жертв

Фото: @VCFD_PIO / Twitter

Более 30 человек погибли при пожаре на судне, находящемся рядом с калифорнийским островом Санта-Круз (входит в состав округа Санта-Барбара), сообщают местные СМИ.

Телеканал KTLA со ссылкой на пожарный департамент соседнего с Санта-Барбарой округа Вентура сообщил, что в результате ЧП погибли 34 человека.

Fox News также сообщает о гибели 34 человек со ссылкой на сотрудников пожарного департамента. Пятерых удалось спасти.

Пресс-секретарь Береговой охраны Айдан Куни также заявил газете Washington Post, что спасти с горящей яхты удалось пятерых. Однако всего на ее борту, по словам Куни, находилось 34 человека. Остальные 29 человек пока числятся пропавшими без вести, пресс-секретарь властей округа Вентура Бил Нэш выразил надежду на то, что кому-то из дайверов удастся добраться до берега.

Позднее на странице пожарного департамента округа Вентура в Twitter появились фотографии горящей яхты, на борту которой, по данным пожарных, находились дайверы.