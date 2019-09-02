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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Суд арестовал на два месяца новую фигурантку дела Абызова

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Инну Пикалову — новую фигурантку дела экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По словам Царевой, Пикалова является бухгалтером филиала «Новопсковский» сельского предприятия «Нибулон». Ей предъявлено обвинение в мошенничестве и участии в организованном преступном сообществе (ч. 4 ст. 159 УК РФ и по ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Михаила Абызова арестовали в марте, его обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в крупном размере. По версии следствия, в период с 2011 по 2014 год Абызов похитил у энергетических компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» около 4 млрд руб. и вывел деньги за границу. По делу о хищении помимо Абызова проходят еще пять топ-менеджеров его компаний, никто из них вину не признает.

26 августа следователь оценил арестованные активы Абызова в 27 млрд руб. Защита настаивает на том, что арест на имущество был наложен незаконно, так как стоимость арестованного многократно превышает сумму ущерба.

28 августа следствие обвинило Абызова в получении прибыли в размере 32 млрд руб. в результате незаконной предпринимательской деятельности. Адвокат Руслан Кожура пояснил, что официальное обвинение еще не предъявлено.

Теги: Михаил Абызов, арест, новый фигурант, новости РБК
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