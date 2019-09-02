Первый президент Крыма вышел из комы

Первый президент Крыма Юрий Мешков вышел из искусственной комы, сообщила РБК его дочь Марианна Мешкова.

«Только что разбудили», — сказала она. По словам дочери, Мешков может моргать, но пока не шевелится и не говорит.

Ранее она сообщила, что вечером 1 сентября Мешкова после инсульта ввели в искусственную кому, вывести его из этого состояния врачи обещали утром 2 сентября.

Мешкова также рассказала, что инсульт у отца произошел после того, как он поругался с сотрудниками отеля из-за номера. По ее словам, 1 сентября Мешков в с женой прилетели в Турцию на отдых, но его не устроил номер, который им предоставили в отеле, так как он «не соответствовал оплаченному». «Он поругался из-за номера, пошел в душ, там его инсульт и настиг», — объяснила дочь Мешкова.

Юрий Мешков — первый и единственный президент Республики Крым. Этот пост он занимал с 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995-го (до момента пока Верховная рада не упразднила должность президента республики в 1995 году).