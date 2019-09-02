Дочь назвала причину инсульта у первого президента Крыма

Инсульт у первого президента Крыма Юрия Мешкова произошел после того, как он поругался с сотрудниками отеля из-за номера. Об этом РБК сообщила его дочь Марианна Мешкова.

По ее словам, 1 сентября Мешков прилетел с женой в Турцию на отдых, но его не устроил номер, который им предоставили в отеле, так как он «не соответствовал оплаченному».

«Он поругался из-за номера, пошел в душ, там его инсульт и настиг», — объяснила Мешкова. «Вот довели человека, хотя по итогам спора номер все равно заменили на тот, который был заказан и оплачен», — добавила она.

Ранее дочь первого президента Крыма сообщила, что Мешкова после инсульта ввели в искусственную кому. По ее словам, это произошло вечером 1 сентября, а вывести его из комы врачи обещали утром 2 сентября, но в настоящий момент этого не сделали. Она также добавила, что супруга хочет перевести Мешкова в Россию.

Юрий Мешков — первый и единственный президент Республики Крым. Этот пост он занимал с 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995-го. Верховная рада Украины упразднила должность президента Крыма в 1995 году.