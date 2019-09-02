Первый президент Крыма впал в кому

Первый президент Крыма впал в кому

У первого президента Крыма Юрия Мешкова произошел инсульт, сообщила РБК его дочь Марианна Мешкова.

«Пока в коме. Ждем результатов обследования», — сказала она РБК.

Юрий Мешков — первый и единственный президент Республики Крым, он занимал этот пост с 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 годa. Должность президента Крыма была упразднена Верховной радой Украины в 1995 году.

Юрий Мешков родился в 1945 году, провел детство в Симферополе. До начала 1990-х работал следователем и юристом.

Политическую карьеру начал незадолго до распада СССР. В 1990 году его избрали народным депутатом Крымского облсовета и он стал одним из лидеров Республиканской партии Крыма, выступавшей за вхождение полуострова в состав России.