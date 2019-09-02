Поклонская ответила на заявление бывшего мужа о расставании

Депутат Госдумы, заместитель председателя думского комитета по безопасности Наталья Поклонская заявила, что изменения в ее личной жизни и расставание с мужем «никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом». Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

«Поэтому комментировать эту новость не буду, предоставив такую возможность бывшему мужу», — добавила она.

В конце августа Поклонская рассказала «РИА Новости» о том, что в ее личной жизни произошли «радикальные перемены», однако отметила, что собирается сохранить детали в тайне.

Позднее муж Поклонской, экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев заявил о расставании с женой. По его словам, «два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться». Соловьев также отметил, что считает странным делать тайну из этого события.