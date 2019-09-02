Муж сообщил о расставании с Поклонской

Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой, депутатом Госдумы и заместителем председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Натальей Поклонской. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный», — заявил он, отметив, что самая превосходная степень все равно относится к Поклонской.

Соловьев рассказал, что сделанное его супругой заявление о «тайных и радикальных» переменах в личной жизни напомнило ему анекдот. В нем повествуется о загадке про зеленого прыгучего представителя фауны: «На ля начинается, на гушка заканчивается».

По словам Соловьева, сейчас на первый план как политической, так и семейной жизни выходят «безжалостные реалии», в частности, в виде «готовности с легкостью предать все и, в первую очередь, самого себя».