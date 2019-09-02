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Муж сообщил о расставании с Поклонской

Экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой, депутатом Госдумы и заместителем председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Натальей Поклонской. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Два лидера в одной семье — гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться. Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный», — заявил он, отметив, что самая превосходная степень все равно относится к Поклонской.

Соловьев рассказал, что сделанное его супругой заявление о «тайных и радикальных» переменах в личной жизни напомнило ему анекдот. В нем повествуется о загадке про зеленого прыгучего представителя фауны: «На ля начинается, на гушка заканчивается».

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По словам Соловьева, сейчас на первый план как политической, так и семейной жизни выходят «безжалостные реалии», в частности, в виде «готовности с легкостью предать все и, в первую очередь, самого себя».

Соловьев сообщил, что недавно он дал своей супруге возможность сделать выбор и определиться, расставив жизненные приоритеты. «Облегчил, так сказать, ей задачу. Она свой выбор сделала. Как это было исполнено — уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания», — заключил он.

РБК обратился за комментарием к представителю Натальи Поклонской.

30 августа Поклонская сообщила «РИА Новости», что в ее личной жизни произошли радикальные перемены, о которых, по ее словам, никто не догадывается и которые она пока собирается сохранить в тайне. «Это будет тайной до момента предъявления декларации. После чего комментировать что-либо тоже не намерена», — заявила Поклонская.

Иван Соловьев и Наталья Поклонская поженились в августе 2018 года. Свадебная церемония прошла в Крыму, где Поклонская работала прокурором, еще когда полуостров входил в состав Украины, а затем продолжила работать на этой должности уже после референдума, по итогам которого Крым вошел в состав России.

Теги: Наталья Поклонская, развод, новости РБК
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