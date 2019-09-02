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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Володин попросил не вмешиваться в личную жизнь Поклонской

Спикер Государственно думы Вячеслав Володин призвал не вмешиваться в личную жизнь депутата Госдумы и заместителя председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Натальи Поклонской. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Что бы кто ни говорил, что политик себе не принадлежит и он абсолютно публичен, — у него есть личная жизнь и не надо вмешиваться в семью, если мы живем в цивилизованном мире», — сказал Володин.

Ранее муж Поклонской, экс-глава аппарата уполномоченного по правам человека в России, Иван Соловьев заявил о расставании с супругой. Он объяснил, что сейчас на первый план политической и семейной жизни выходят «безжалостные реалии», в частности, в виде «готовности с легкостью предать все и, в первую очередь, самого себя». Соловьев добавил, что недавно дал Поклонской возможность расставить жизненные приоритеты, но «она свой выбор сделала».

30 августа Поклонная сообщила агентству «РИА Новости» о радикальных переменах в ее личной жизни, о которых никто не догадывается и которые она пока собирается хранить в тайне.

Иван Соловьев и Наталья Поклонская поженились в августе 2018 года в Крыму, где Поклонская работала прокурором. Она занимала эту должность, когда полуостров еще входил в состав Украины, и продолжила работу после того, как он вошел в состав России.

Теги: Вячеслав Володин, Наталья Поклонская, личная жизнь
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