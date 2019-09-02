СК открыл дело после смерти мальчика в Самаре от упавшей с фасада плиты

СК открыл дело после смерти мальчика в Самаре от упавшей с фасада плиты

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти десятилетнего мальчика в Самаре, на которого упала мраморная плита с фасада Дворца культуры. Сообщение опубликовано на сайте управления ведомства по региону.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, мраморная плита фасада здания Дворца культуры упала на мальчика с высоты 1,5 м. Ребенок умер от полученных травм. В настоящее время идет расследование и устанавливаются все обстоятельства случившегося, сказано в сообщении.

Трагедия произошла 1 сентября на площади Кирова. Как сообщало издание 63.RU, мальчик забрался на пьедестал одной из колонн здания. После этого он упал, а сверху его придавила мраморная плита. Ребенок умер в машине скорой помощи.

2 сентября прокуратура Самарской области организовала проверку соблюдения законодательства при обслуживании Дворца культуры.