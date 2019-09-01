В Самаре ребенок умер после падения на него мраморной плиты

В Самаре ребенок умер после падения на него мраморной плиты

В Самаре десятилетний мальчик умер после того, как на него упала мраморная плита с Дворца культуры. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на следственное управление СК по региону.

По данным ведомства, плита упала на ребенка с высоты 1–1,5 м. От полученных ранений мальчик умер. Следственный отдел по Кировскому району начал проверку по факту произошедшего.

63.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что мальчик забрался на пьедестал одной из колонн. Потом ребенок упал, а от пьедестала откололась облицовочная плита и придавила его. Мальчик умер в машине скорой помощи.

В конце августа в подмосковном Солнечногорске на пятилетнего ребенка упал выставочный образец металлической двери. Мальчика госпитализировали.