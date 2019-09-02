Путин обвинил мэра Нижнеудинска в некомпетентности

Владимир Путин во время посещения пострадавшего от паводка Тулуна подверг критике власти Иркутской области и местных чиновников, а главу города Нижнеудинска Александра Путова обвинил в некомпетентности. Трансляция заседания опубликована каналом «Россия 24» на YouTube.

«Проблем острых еще очень много. Так же как и, к сожалению, до сих пор много волокиты и управленческих сбоев. Вопросы решаются, но решаются все-таки медленно», — охарактеризовал президент ситуацию с ликвидацией последствий паводка.

Путин также обратился к мэру города Нижнеудинска, также пострадавшего от наводнения, Александру Путову, обратив внимание на ситуацию с сотрудниками ООО «Московский тракт». Работники этой компании принимали участие в работе над ликвидацией последствий стихии, однако не получили выплат от властей.

«Люди работали в самый тяжелый момент: мусор вытаскивали, разгребали эти завалы и так далее. Мы деньги перечислили в полном объеме, все, что нужно было, все зафиксировали вместе с МЧС, все в полном объеме перечислено. Вы говорите, что деньги есть, а губернатор говорит, что их не видел, а люди сидят без денег. Это ж непорядок — это явное проявление некомпетентности», — сказал Путин.