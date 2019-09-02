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НМТП ₽10,55 (+29,69%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Ребенок покончил с собой по пути в школу в Зеленограде

В Зеленограде ребенок покончил с собой по дороге в школу. Об этом сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

По данным агентства «Говорит Москва», тело ребенка утром 2 сентября в лесополосе около школы обнаружила женщина. По предварительным данным, он покончил с собой во время или незадолго до начала школьной линейки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В январе в Роспотребнадзоре заметили увеличение числа жалоб на сайты с пропагандой суицида. В ведомстве это объяснили хорошей информированностью людей о способах пожаловаться на запрещенную информацию.

В 2017 году Минобрнауки подготовило примерные сценарии проведения родительского собрания по вопросам профилактики детских суицидов. Ранее заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева сообщала, что ведомство подготовило для школьников учебники по профилактике суицидов, здоровому образу жизни и предотвращению психопатических проявлений.

Теги: Зеленоград, Школа, 1 сентября, новости РБК, суицид
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