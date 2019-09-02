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Министр обороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны. Об этом он заявил в эфире Польского телевидения, передает Polskie Radio 24.

По его словам, после Второй мировой войны Польша не получила компенсацию от Германии по решению России, которая «доминировала» в стране.

«Польша не была суверенной в этом решении», — заявил глава Минобороны.

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Блащак напомнил, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 1 сентября признал ответственность Германии за преступления Второй мировой войны. «Это был немецкий президент, который признал, что не нацисты, а немцы были ответственны за эти преступления», — отметил глава Минобороны Польши и подчеркнул, что вопрос репараций не закрыт.

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Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава в скором времени «выставит счет» Берлину за нападение на страну.

Польша неоднократно предъявляла Германии требования по выплате новых репараций за Вторую мировую войну. Немецкие власти, признавая свою ответственность за разрушения, отрицают необходимость новых выплат. Они ссылаются на резолюцию польского сейма от 1953 года. В этом документе Варшава признавала, что ФРГ исполнила все свои обязательства по выплате ущерба. Кроме того, в 1991 году Берлин выплатил Варшаве еще €1,3 млрд в соответствии с новым соглашением о добрососедстве.

В Польше 1 сентября прошли торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. На памятные мероприятия не пригласили Россию, сославшись на ее незаинтересованность в сохранении «духа исторической правды». При этом приглашения получили представители Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства».

Теги: Польша, Министр, обвинение, репарации, Германия, Вторая мировая война
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