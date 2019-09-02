Министр обороны Польши обвинил Россию в отсутствии репараций от Германии

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в том, что его страна не получила репарации от Германии после Второй мировой войны. Об этом он заявил в эфире Польского телевидения, передает Polskie Radio 24.

По его словам, после Второй мировой войны Польша не получила компенсацию от Германии по решению России, которая «доминировала» в стране.

«Польша не была суверенной в этом решении», — заявил глава Минобороны.

Блащак напомнил, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 1 сентября признал ответственность Германии за преступления Второй мировой войны. «Это был немецкий президент, который признал, что не нацисты, а немцы были ответственны за эти преступления», — отметил глава Минобороны Польши и подчеркнул, что вопрос репараций не закрыт.