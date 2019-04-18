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3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,34%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Парламент Греции потребовал от Германии репараций за Вторую мировую войну
По мнению Афин, Германия не до конца рассчиталась с греками за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. Парламент Греции разрешил правительству официально предъявить Берлину требования новых репараций
Родственник жертв нацистской оккупации смотрит на мемориальную стену с фотографиями погибших (Фото: Yannis Behrakis / Reuters)

Парламент Греции одобрил инициативу о выдвижении требований по выплате репараций к правительству Германии за разрушения в годы Второй мировой. Об этом сообщает Афинско-македонское агентство новостей.

Решение было принято подавляющим большинством голосов. До начала голосования в поддержку этого требования выступил премьер-министр Греции Алексис Ципрас. В обращении к парламентариям он заявил, что намерение правительства предъявить зафиксированное письменно требование о выплате компенсации является «историческим и моральным долгом», пишет агентство. «Правительство Греции намерено направить письменное обращение правительству Федеративной Республики Германии, в котором повторит его неотъемлемые требования, вытекающие из нацистского вторжения и оккупации, а также военных преступлений нацистской Германии», — сообщил он. Ципрас напомнил, что на уровне устных переговоров вопрос обсуждается по меньшей мере 1995 году.

Афины неоднократно поднимали вопрос о необходимости переоценки ущерба, понесенного Грецией в годы Второй мировой войны и выплаты соответствующих компенсаций. Этот вопрос был актуализирован после того, как страна столкнулась с тяжелым долговым кризисом в 2010 году. Одним из основных кредиторов Афин выступала Германия.

В январе 2013 года рабочая группа Минфина Греции заявила, что истинная сумма ущерба превышает уже выплаченные репарации на €108 млрд. Эта сумма, подчеркивали в ведомстве, называется без учета процентов, накопившихся за почти 70 лет. Половина этих средств приходится на кредит в €54 млрд, который Банк Греции предоставил Третьему рейху в 1942 году.

Позднее вопросом переоценки потерь от оккупации занялся парламент страны. В 2016 году парламентская комиссия оценила сумму потерь уже в более чем €300 млрд.

11 марта 2015 года греческий министр юстиции Никос Параскевопулос заявил, что готов подписать постановление Верховного суда от 2000 года, требующее выплат родственникам 218 жертв, которые пострадали от оккупации. Оно позволит арестовывать немецкие активы в качестве компенсации за неуплату.

Берлин настаивает на том, что вопрос о репарациях был решен соглашениями, заключенными еще до объединения Германии. «Вопрос о репарациях Германии был окончательно урегулирован как юридически, так и политически», — заявлял представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт. Как отмечает Reuters, еще в 1960 году ФРГ выплатила Греции 115 млн немецких марок.

Греция — не единственная европейская страна, требующая от Берлина новых выплат за потери в годы Второй мировой. В спор с Берлином из-за суммы репараций вступила и Варшава. В октябре 2018 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что «вопрос о выплате репараций еще не закрыт». Комиссия по репарациям в польском Сейме повысила сумму претензий к Берлину до $900 млрд.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Греция, Германия, репарации
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