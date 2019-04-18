Парламент Греции потребовал от Германии репараций за Вторую мировую войну

По мнению Афин, Германия не до конца рассчиталась с греками за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны. Парламент Греции разрешил правительству официально предъявить Берлину требования новых репараций

Родственник жертв нацистской оккупации смотрит на мемориальную стену с фотографиями погибших (Фото: Yannis Behrakis / Reuters)

Парламент Греции одобрил инициативу о выдвижении требований по выплате репараций к правительству Германии за разрушения в годы Второй мировой. Об этом сообщает Афинско-македонское агентство новостей.

Решение было принято подавляющим большинством голосов. До начала голосования в поддержку этого требования выступил премьер-министр Греции Алексис Ципрас. В обращении к парламентариям он заявил, что намерение правительства предъявить зафиксированное письменно требование о выплате компенсации является «историческим и моральным долгом», пишет агентство. «Правительство Греции намерено направить письменное обращение правительству Федеративной Республики Германии, в котором повторит его неотъемлемые требования, вытекающие из нацистского вторжения и оккупации, а также военных преступлений нацистской Германии», — сообщил он. Ципрас напомнил, что на уровне устных переговоров вопрос обсуждается по меньшей мере 1995 году.

Афины неоднократно поднимали вопрос о необходимости переоценки ущерба, понесенного Грецией в годы Второй мировой войны и выплаты соответствующих компенсаций. Этот вопрос был актуализирован после того, как страна столкнулась с тяжелым долговым кризисом в 2010 году. Одним из основных кредиторов Афин выступала Германия.

В январе 2013 года рабочая группа Минфина Греции заявила, что истинная сумма ущерба превышает уже выплаченные репарации на €108 млрд. Эта сумма, подчеркивали в ведомстве, называется без учета процентов, накопившихся за почти 70 лет. Половина этих средств приходится на кредит в €54 млрд, который Банк Греции предоставил Третьему рейху в 1942 году.

Позднее вопросом переоценки потерь от оккупации занялся парламент страны. В 2016 году парламентская комиссия оценила сумму потерь уже в более чем €300 млрд.