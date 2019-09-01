Машина сбила людей на пешеходном переходе в Москве

В Москве на Нижегородской улице автомобиль въехал в группу людей на пешеходном переходе, один человек погиб, еще несколько получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Телеканал «Москва 24» передает, что иномарка сбила трех человек.

РБК в отделе пропаганды столичного управления ГИБДД МВД России сообщили, что Volkswagen насмерть сбил пешехода, а затем наехал на мачту городского освещения.

«Пешеход от полученных травм скончался на месте», — сказал представитель управления. Обстоятельства произошедшего выясняются.

30 августа на рынке в Чертаново произошел конфликт между двумя группами граждан, после чего один из участников ссоры наехал на противников на автомобиле. Двоих мужчин с различными травмами госпитализировали. Позднее водителя автомобиля удалось задержать, против него завели дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).