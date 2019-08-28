СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

По данным СК, водитель автомобиля Range Rover, двигаясь по дублеру ул. Минская в сторону Кутузовского проспекта в центр города, наехал на мужчину с ребенком. В результате происшествия девочка скончалась от полученных травм. Мужчина был доставлен в больницу, добавили в ведомстве. По факту ДТП открыто уголовное дело по ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Ранее стало известно, что в районе столичного ТЦ «Океания» произошла авария: водитель насмерть сбил четырехлетнюю девочку, находившуюся со своим отцом. Как сообщал телеканал РЕН ТВ, родитель пытался доставить ребенка в больницу, не дожидаясь приезда скорой помощи. В агентстве «Москва» также появилась информация, что водитель иномарки скрылся с места ДТП, однако позже в столичной Госавтоинспекции эти данные в разговоре с РБК опровергли.

В феврале в Сочи сотрудник патрульно-постовой службы линейного отдела полиции на станции Адлер сбил десятилетнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. В тот же день ребенок скончался в больнице от полученных травм. Полицейский с места аварии скрылся, но позднее сам явился в правоохранительные органы. Мужчину арестовали, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).