Машина въехала в людей после конфликта на рынке в Чертаново

Машина въехала в людей после конфликта на рынке в Чертаново

По данным полиции, наезду предшествовал конфликт на рынке. Двое пострадавших были госпитализированы

На одном из рынков в столичном районе Чертаново Центральное произошел конфликт между двумя группами граждан. Столкновение закончилось тем, что один из его участников наехал на противников на автомобиле.

«Один из участников конфликта въехал на автомобиле марки Hyundai в группу граждан, после чего, бросив машину, скрылся. Также на месте происшествия были обнаружены двое мужчин с различными травмами, которые были госпитализированы в одно из столичных медицинских учреждений», — говорится в сообщении пресс-службы управления внутренних дел по Южному административному округу.

Полицейским удалось задержать подозреваемого в совершении наезда. В настоящее время против 36-летнего приезжего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).