Власти Москвы ответили на сообщения об отмене линеек в школах

Вопрос отмены школьных линеек не входит в компетенцию департамента образования Москвы. Об этом заявил глава ведомства Исаак Калина, передает агентство «РИА Новости».

«Были линейки, не были — это точно не вопрос компетенции департамента. Это полное право самой школы принимать решение», — сказал Калина.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что родители учеников сообщили об отмене торжественных линеек в честь начала учебного года 2 сентября в некоторых школах Москвы. В свою очередь, агентство «Москва» со ссылкой на заместителя руководителя департамента образования и науки Москвы Владимира Раздина сообщило, что школам было рекомендовано начинать занятия 2 сентября без торжественных линеек в целях безопасности. Но позже сообщение было удалено из-за «некорректного цитирования», а источник «Коммерсанта» заверил, что подобных рекомендаций не давали, пишет газета.

В департаменте образования также отметили, что так как 1 сентября выпадает на воскресенье, День знаний отметят в рамках международного форума «Город образования» на ВДНХ, сообщил «Коммерсантъ».