Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду на 1 сентября

В первый день осени, 1 сентября, погода в столичном регионе будет летней. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Погода будет малооблачной, без осадков. [...] Мы ожидаем в воскресенье в Москве плюс 22–24 градуса. По области температура будет плюс 21–26 градусов, и также — безосадочно», — заявил он. Синенков добавил, что подобная температура больше соответствует середине августа.

По словам синоптика, в регионах Центральной России погода будет более прохладной «на восточных направлениях». «В Поволжье погода будет варьироваться от плюс 17 градусов до плюс 22 градусов — от верхнего Поволжья к Среднему. В Черноземье — Воронеж, Курск, Белгород — температура в пределах плюс 25–27 градусов», — заявил он.

Как сообщил РБК заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, погода 1 сентября в центральных областях России будет определяться теплым антициклоном. «Однородная (такая же, как и в Московском крае) погода будет и в Смоленской, Рязанской и других окружающих Московский регион местностях», — сообщил Голубев.