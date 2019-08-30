Эксперты оценили подорожание цветов в России к 1 сентября

Цены на цветы в России к 1 сентября вырастут не более чем на 15%. Об этом говорится в исследовании Ассоциации «Теплицы России», поступившем в распоряжение РБК.

Российский цветочный рынок напрямую зависит от иностранного, и рост цен на нем обусловлен тем, что растут цены на зарубежных цветочных аукционах, где закупается большинство поставщиков, рассказал генеральный директор предприятия ООО «Да! Роза» Александр Литвиненко.

По его словам, отечественные производители цветов поставляют на рынок всего лишь порядка 10–12% цветов от потребностей. «Около 300 млн стеблей, в основном розы», — сказал он. Поставки импортных цветов преимущественно осуществляются из Кении, Эквадора, Колумбии, Таиланда и некоторых стран Европы.

Эксперты отмечают, что в последние годы идет спад активных продаж цветов к 1 сентября. Например, люди стали реже покупать экзотические цветы, дорогие композиции и большие букеты.