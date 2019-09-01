В Калмыкии ребенок умер из-за отравления ядохимикатами

В Калмыкии ребенок умер из-за отравления химикатами, еще двое находятся в реанимации. Сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета республики.

По данным СК, житель села Яшалта обработал химикатами зерно, которое хранилось в амбаре жилого дома. Вечером 31 августа троим детям и жене мужчины стало плохо. Ребенок 2018 года рождения умер по пути в районную больницу, еще двое детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет начал проверку по факту отравления, в настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

ТАСС сообщил, что двоих детей с помощью санитарной авиации перевезли в детскую республиканскую больницу в Элисте. Пострадавшие — две девочки в 2015 и 2017 годов рождения. Представитель больницы рассказал агентству, что дети могли отравиться парами ядохимикатов, с помощью которых накануне родители проводили дезинфекцию.

В середине августа в Ульяновской области произошло массовое отравление после употребления подсолнечного масла. По последним данным, пострадали 12 человек, они были госпитализированы. У первых семи госпитализированных наблюдались кровотечения «различной дислокации», двое взрослых впоследствии скончались в больнице. Токсикологическая экспертиза выявила в крови пострадавших содержание производных вещества кумарин, которое, в частности, входит в состав крысиного яда.