Зеленский назвал прорывом первый день своего визита в Польшу

Зеленский назвал прорывом первый день своего визита в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги первого дня визита в Польшу, охарактеризовал его не просто как «оттепель в отношениях», а «прорыв». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мы сдвинули с места процесс восстановления исторической справедливости: под нашим с Анджеем Дудой [президент Польши] патронатом будет создана рабочая группа для, скажем так, «обнуления» взаимных претензий», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский пояснил, что совместные экспедиции будут заниматься поиском и перезахоронением на родине украинских и польских солдат и мирных жителей, погибших во время Второй мировой войны.

Президент Украины также рассказал о своем предложении возвести на границе двух стран Мемориал примирения.