СМИ узнали о планах вице-президента США встретиться с Зеленским в Польше

СМИ узнали о планах вице-президента США встретиться с Зеленским в Польше

Вице-президент США Майк Пенс 1 сентября проведет в Варшаве двустороннюю встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на график Пенса, распространенный Белым Домом.

Переговоры запланированы на 14:40 по местному времени (15:40 мск). Как долго продлится встреча Пенса с Зеленским, не уточняется. При этом, как отмечает ТАСС, следующее мероприятие у Пенса запланировано на 17:10 (18:10 мск).

На мероприятие по случаю 80-ой годовщины начала Второй мировой войны в Польше должен был приехать президент США Дональд Трамп. Визит Трампа планировался с 31 августа по 2 сентября, однако он отменил его из-за приближающегося к штату Флорида урагана «Дориан».

В Польше, как сообщал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, Трамп должен был встретиться с Зеленским. Позже американский лидер заявил, что отправит в Варшаву вместо себя Пенса.