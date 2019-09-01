«Рособоронэкспорт» анонсировал миллиардные контракты по итогам МАКС-2019

В конце августа стало известно, что «Рособоронэкспорт» планирует прийти к договоренности с Турцией по поставкам боевой авиации и систем ПВО. В данный момент страны ведут консультации по авиационной тематике. Более того, с 27 августа ведутся поставки в Турцию второй партии ЗРК С-400.

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. На его открытии присутствовали российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Им показали групповой полет четырех Су-57, они также ознакомились со средним вертолетом Ка-62, тяжелым вертолетом Ми-38 и истребителем Су-35.