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«Рособоронэкспорт» анонсировал миллиардные контракты по итогам МАКС-2019

«Рособоронэкспорт» планирует подписать миллиардные контракты на поставку российской военной техники за границу. Об этом заявил глава компании Александр Михеев, передает ТАСС.

Он выразил уверенность, что главным результатом авиасалона МАКС-2019 станет подписание контрактов с иностранными партнерами на поставку самолетов, вертолетов и средств ПВО.

В случае успешной реализации проектов, которые обсуждались на авиасалоне, российские предприятия получат несколько миллиардов долларов, отметил Михеев.

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Глава «Рособоронэкспорта» подчеркнул, что с начала текущего года Россия поставила другим странам продукцию оборонно-промышленного комплекса на сумму более $8,5 млрд.

В конце августа стало известно, что «Рособоронэкспорт» планирует прийти к договоренности с Турцией по поставкам боевой авиации и систем ПВО. В данный момент страны ведут консультации по авиационной тематике. Более того, с 27 августа ведутся поставки в Турцию второй партии ЗРК С-400.

Фотогалерея 
Путин и Эрдоган на авиасалоне МАКС-2019. Фоторепортаж

Авиасалон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. На его открытии присутствовали российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Им показали групповой полет четырех Су-57, они также ознакомились со средним вертолетом Ка-62, тяжелым вертолетом Ми-38 и истребителем Су-35.

Теги: «Рособоронэкспорт», контракты, МАКС-2019
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