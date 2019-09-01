«Рособоронэкспорт» анонсировал миллиардные контракты по итогам МАКС-2019

«Рособоронэкспорт» планирует подписать миллиардные контракты на поставку российской военной техники за границу. Об этом заявил глава компании Александр Михеев, передает ТАСС.
Он выразил уверенность, что главным результатом авиасалона МАКС-2019 станет подписание контрактов с иностранными партнерами на поставку самолетов, вертолетов и средств ПВО.
В случае успешной реализации проектов, которые обсуждались на авиасалоне, российские предприятия получат несколько миллиардов долларов, отметил Михеев.
Глава «Рособоронэкспорта» подчеркнул, что с начала текущего года Россия поставила другим странам продукцию оборонно-промышленного комплекса на сумму более $8,5 млрд.