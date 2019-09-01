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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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В Канаде при крушении самолета во время авиашоу погиб пилот

В канадской провинции Альберта разбился самолет, выполнявший трюк во время авиашоу. В кабине находился один человек, он погиб. Об этом сообщает телеканал CTV со ссылкой на Королевскую конную полицию Канады.

Как сообщили полицейские, два небольших самолета выполняли воздушные маневры во время ярмарки в городе Смит. Затем один из них исчез, через час его обнаружили в восточной части Смита в 180 км от административного центра Альберты — Эдмонтона.

Представитель Совета по безопасности на транспорте Алекс Фурнье сообщил, что разбился Nanchang CJ-6 — учебный самолет с винтовым приводом, построенный в Китае. По данным Global News, погибшему пилоту было около 40 лет, но его имя не раскрывается.

Для расследования дела на место отправились два сотрудника канадского Совета по безопасности на транспорте, отмечает CTV. Полиция также попросила всех, кто заснял видео крушения, сообщить об этом правоохранительным органам.

В июне на авиашоу в польском Плоцке в реку Висла упал легкомоторный самолет Як-52. Во время выполнения одной из фигур самолет столкнулся с поверхностью воды. Причиной крушения тогда назвали неисправность летательного аппарата.

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На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

Теги: Канада, крушение самолета, авиашоу, погибшие
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