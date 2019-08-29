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Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Правительство Украины сложило полномочия

Кабинет министров Украины под руководством премьер-министра Владимира Гройсмана сложил полномочия в четверг, 29 августа, в ходе первого пленарного заседания Рады девятого созыва, передает корреспондент РБК.

О сложении полномочий с трибуны Рады объявил премьер-министр Владимир Гройсман. «В соответствии с Конституцией я как премьер-министр и правительство складываем полномочия перед Верховной радой», — обратился он к депутатам. Гройсман отметил, что период работы его правительства с момента его назначения в апреле 2016 года был «непростым». Сейчас в Киеве уже проходит процедура назначения новых членов кабмина.

Уход правительства в отставку после избрания нового состава Рады предусмотрен законодательством Украины. Новый состав кабмина должны сформировать прошедшие в парламент партии. В новоизбранной Раде девятого созыва большинство мест (254 из 450) получила партия действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Внеочередные парламентские выборы на Украине прошли 21 июля.

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Гройсман с 2014 года был спикером Верховной рады от «Блока Петра Порошенко». В 2016 году возглавляемая им Рада признала неудовлетворительной работу правительства Арсения Яценюка, после чего Яценюк покинул свой пост, а Гройсман стал премьер-министром.

Теги: Украина, Правительство, отставка, Верховная рада
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