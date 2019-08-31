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Зеленский сообщил о попытках МИД помешать его первому разговору с Путиным
Президент Украины рассказал, что перед его первым телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным тогдашний МИД Украины пытался не допустить этой беседы
Владимир Зеленский (Фото: Sergii Kharchenko / ZUMA / ТАСС)

Украинский президент Владимир Зеленский признался, что прежнее руководство МИД Украины пыталось не допустить его первого телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Зеленский рассказал в эфире программы «100 дней президента Украины» на телеканале «1+1».

«В МИД очень не хотели <...> Руководители моего предшественника очень не хотели допустить моих разговоров с президентом России. Для них это вопрос политический, для меня — человеческий. Для них, не дай бог, моряки вернутся через разговор Зеленского с Путиным. Я за это их <...> не хочу говорить мое отношение», — сказал Зеленский (цитата по «Украинской правде»).

Зеленский также сообщил, что решил позвонить Путину, поскольку видел, что Россия не выполняет решение Международного трибунала ООН по возврату моряков, и Украина ежедневно теряет людей на Донбассе.

«Я решил позвонить. Мы познакомились. Был разговор где-то 30 минут. Мы говорили о возвращении наших ребят, о следующих шагах, о войне в Донбассе. Он говорил информацию, которой он обладает. Я говорил информацию, которую знаю я. И это разные информации о том, что происходит на Донбассе», — сказал украинский лидер.

Второй раз, по словам Зеленского, он позвонил Путину после гибели украинских военных, и у него с Путиным снова состоялся «обмен информацией». Вместе с тем Зеленский отметил, что не имеет права раскрывать содержание этого разговора.

«Мы договорились о более детальных шагах по возвращению наших ребят, и не только моряков», — уточнил Зеленский.

Президент Украины также заявил, что в ходе второго телефонного разговора договорился с Путиным, что следующий разговор глав государств пройдет в ходе встречи в нормандском формате..

Первый телефонный разговор Зеленского с Путиным состоялся 11 июля. Второй раз лидеры Украины и России поговорили по телефону 7 августа. Личной встречи у Зеленского с Путиным пока не было.

Украинский МИД на период событий, о которых говорит Зеленский, возглавлял еще Павел Климкин. На этой неделе на Украине был обновлен состав правительства. Климкина на посту главы МИДа Украины сменил Вадим Пристайко.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, МИД Украины
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