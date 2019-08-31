Армия Израиля повысила готовность на северной границе

Израильская армия повысила готовности в районе северной границы после обещаний лидера «Хезболлы» Сайеда Хасана Насраллы ответить на атаку израильских беспилотников, прошедшую в ночь на 25 августа. Об этом передает газета Haaretz.

«В течение прошлой недели сухопутные силы, авиация, флот и разведывательные силы повысили свою готовность к различным сценариям в северном командном районе и в 91-й территориальной дивизии», — сообщила пресс-служба армии Израиля.

В район были направлены дополнительные войска наряду с отрядами бронетанкового и артиллерийского корпусов, уже размещенных у северной границы. Минобороны считает возможным нападение шиитской организации и готова отразить его, но при этом не заинтересована в разжигании войны, передает издание.

Израильская армия распорядилась закрыть воздушное пространство вблизи северной границы. Рядом с ней размещены средства противовоздушной обороны, чтобы помешать пролету вражеских беспилотников. ВМС страны также приведены в боевую готовность.

26 августа глава «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла в телевизионном обращении предупредил, что его движение готовит скорый ответ на атаку двух израильских беспилотников. Речь идет об атаке двух дронов, которые в ночь на 25 августа были замечены в небе над южной окраиной Бейрута. Один из них взорвался в небе, другой упал рядом с информационным центром движения «Хезболла». В результате взрыва три сотрудника центра получили осколочные ранения, здание повреждено. Президент Ливана Мишель Асун сравнил атаку израильских беспилотников на Бейрут с объявлением войны.