Apple предупредила владельцев «умных часов» о риске трескающихся экранов

Американская компания Apple предупредила владельцев «умных часов» Apple Watch с алюминиевыми корпусами о возможном риске появления специфических трещин на экранах гаджетов. В связи с этим владельцы часов смогут их бесплатно починить в сервис-центрах компаний, говорится в официальном заявлении на сайте Apple.

Программа замены экрана распространяется на следующие модели: Apple Watch Series 2 и Nike + Series 2, приобретенные в период с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года, а также Apple Watch Series 3 и Nike+ Series 3 с поддержкой сотовой связи и без, приобретенные в период с осени 2017 года по сентябрь 2019 года.

Как пояснили в компании, на закругленных краях данных моделей в редких случаях могут появляться микротрещины. Случайно разбитые экраны часов владельцам менять не будут. Компания будет проверять часы с поврежденным экраном на соответствие программе, после чего гаджеты будут возвращать владельцам в течение пяти рабочих дней.

Ранее Apple объявила о планах получить патент на «умные» часы с поддержкой 5G.