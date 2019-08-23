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Apple $250 (+23,18%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
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Apple решила запатентовать «умные часы» с поддержкой 5G

Американская компания Apple подала в Бюро по патентам и торговым знакам США заявку на патент на «умные часы» Apple Watch, поддерживающие технологию 5G. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из текста заявки следует, что гаджет сможет передавать данные на другие устройства (компьютер, смартфон) через протоколы связи IEEE 802.11ad или протоколы связи беспроводных систем 5-го поколения (5G). Антенны для приема сигнала будут расположены либо в боковых стенках «умных часов», либо под их экраном. В заявке также упоминается возможность поддержки девайсом Bluetooth и Wi-Fi.

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В августе Bloomberg узнал, что американская компания планирует в ближайшие несколько месяцев выпустить ряд новых моделей, включая три новых модели IPhone, самый большой ноутбук MacBook Pro, iPad Pro с обновленными процессором и камерой, а также новые версии Apple Watch и наушников AirPods. 

В июле Apple объявила о сделке на сумму в 1 млрд. долл. по покупке части бизнеса Intel по производству модемов для смартфонов.

Теги: Apple, умные часы, 5G, гаджеты
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