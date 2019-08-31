Мать найденного мертвым мальчика в Башкирии объяснила мотивы убийства

Мать найденного в Башкирии мертвым мальчика объяснила следователям мотивы его убийства. Соответствующая видеозапись следственных действий с 28-летней женщиной размещена в YouTube-аккаунте Следственного комитета России.

Во время беседы со следователями подозреваемая рассказала следователям подробности преступления. Держа в руках завернутую в детское одеяло куклу, женщина показала, как завернула мальчика в одеяло и положила его в яму, вырытую во дворе.

На кадрах записи видно, что во время беседы со следователями у нее трясутся руки и дрожит голос. «Говорила, что люблю, что все будет хорошо, все время так говорила», — сообщила женщина во время следственных действий. Мать мальчика также призналась, что убила своего сына для того, чтобы он не голодал и не плакал.

29 августа жительница села Исмаилово Дюртюлинского района обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении годовалого мальчика. Женщина сообщила, что легла спать с двумя детьми — годовалым и пятилетним, а утром не нашла младшего в колыбели. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Спустя два дня волонтеры сообщили, что нашли ребенка мертвым.