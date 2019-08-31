Башкирские следователи задержали мать найденного мертвым мальчика

В Башкирии по подозрению в убийстве задержана 28-летняя мать найденного мертвым годовалого мальчика. Об этом сообщается на сайте СК по республике.

По данным следствия, ночью 29 августа женщина задушила своего ребенка и закопала тело на придомовом участке. Она дала признательные показания и указала место нахождения тела ребенка, говорится в сообщении. Мальчика нашли на глубине более полуметра, он был завернут в домашнее одеяло.

Женщину отправят на судебно-медицинскую экспертизу. Следствие планирует просить суд арестовать ее. Уголовное дело расследуется по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство малолетнего).

28-летняя жительница Дюртюлинского района обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего годовалого сына. Женщина заявила, что, проснувшись утром, она не нашла ребенка дома. На поиски мальчика отправились сотрудники МВД, МЧС, следователи и добровольцы.