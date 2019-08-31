В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика

В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа. Об этом сообщается в группе в соцсети «ВКонтакте» поискового отряда «Лиза Алерт» по республике.

«Найден. Погиб. Приносим искренние соболезнования родным. Благодарим всех за участие в поиске», — говорится в сообщении.

Информацию подтверждают в группе в «ВКонтакте» региональной общественной организации «Поиск пропавших детей в Уфе и РБ».

29 августа в правоохранительные органы обратилась жительница Дюртюлинского района. Она сообщила об исчезновении ее годовалого ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).