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Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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При нападении двух человек с ножами близ Лиона погиб 19-летний юноша

Два человека, вооруженных холодным оружием, совершили нападение на прохожих в городе Вильюрбен (центральная часть страны, недалеко от Лиона). В результате погиб 19-летний юноша, еще девять получили ранения, сообщает Le Figaro.

Нападение произошло в субботу в 16:30 (17:30 мск) в районе станции метро «Лоран Боннве». Один из пострадавших был вооружен ножом, а второй — длинным стальным шампуром для мяса. Трое из девяти пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

Полиция задержала одного из нападавших, его доставили на допрос. Поиск второго нападавшего продолжается. Мотивы, которые побудили нападавших совершить атаку, неизвестны.

В мае в центре Лиона произошел взрыв. В результате пострадали 13 человек. Позже полиция задержала двух человек, подозреваемых в нападении. Одним из них был 24-летний Мухаммед Хишем М. Тогда он подтвердил следствию, что действовал от имени запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ).

Теги: Франция, Лион, нападение
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