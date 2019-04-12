Под Астраханью провели пуск ракеты «Искандер-М»

Боевые расчеты Западного военного округа выполнили успешный пуск ракеты комплекса «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

«Боевые расчеты ЗВО поразили заглубленный командный пункт условного противника, расположенный на дальности 56 км», — говорится в сообщении. В пресс-службе указали, что средства контроля зафиксировали попадание без отклонения.

Пуски проходили в рамках заключительного этапа полевого выхода ракетных войск и артиллерии ЗВО. В нем принимают участие более тысячи военнослужащих и более 250 единиц вооружения и военной техники.

В январе 2018 года Минобороны сообщило, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания «Искандер-М». В Кремле ранее говорили, что «Искандеры» были размещены под Калининградом из-за создания в Европе «антироссийской ракетной системы». Пентагон назвал их размещение дестабилизующим шагом.