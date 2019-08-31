Навальный объяснил отсутствие на несогласованной акции 31 августа

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объяснил, почему он не участвовал в несогласованной акции протеста, которая прошла в Москве в субботу, 31 августа. О причинах своего отсутствия он сообщил в Twitter.

«Меня бы там арестовали на 30 суток, а у меня последняя неделя перед «умным» голосованием — нужно убедить как можно больше людей голосовать против вашей «Единой России», — написал Навальный.

Накануне проведения митинга Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста, под которым находился за призывы выйти на несогласованную с властями акцию 27 июля в поддержку допуска оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму.

В ноябре 2018 года Навальный анонсировал систему «умного» голосования. Противникам партии власти оппозиционер предлагал голосовать за других кандидатов, у которых больше шансов на победу. Такого кандидата-фаворита должна определить команда Навального исходя из замера рейтингов. Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Систему «умного» голосования критиковали другие оппозиционеры, к примеру Гарри Каспаров.